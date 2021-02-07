«قوى عاملة النواب»: رئاسة مصر لجنة بناء السلام يؤكد خبراتها الكبيرة

أشاد النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بانتخاب مصر لرئاسة الدورة الخامسة عشرة للجنة الأمم المتحدة لبناء السلام خلفًا لكندا بمقر الأمم المتحدة في نيويورك بأعلى الأصوات، في إطار انتخابات حرة ونزيهه شهدت مُنافسة كبيرة، لافتا إلى قدرة مصر علي تولى هذا المنصب لما تمتلكه من خبرات مهولة تجعلها قادرة على مواجهة كافة التحديات والقضايا الشائكة.وأكد عياد، خلال البيان الصادر له، أن شغل مصر لهذا المنصب الأممي المهم يُعتبر تكليلًا لجهود الدبلوماسية المصرية على مدار عقد ونصف في دعم هيكل الأمم المتحدة لبناء السلام منذ تدشينه في 2005، ودليلًا على الثقة الأممية والإفريقية.وأشار رئيس لجنة القوى العاملة، إلى أنه منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد، وهو يسعي جاهدة إلى تطوير علاقات مصر الخارجية بدول العالم، كما حاول استعادة دورها القوي على الساحة الأممية، ليأتي الوقت الأن إلى حصد مصر ثمار هذا التعب.