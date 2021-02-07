تزايد الإقبال على انتخابات المحامين في الفيوم

بدأ تزايد أعداد الناخبين لانتخابات النقابة الفرعية للمحامين بمحافظة الفيوم، التى بدأت صباح اليوم لاختيار النقيب و7 أعضاء، حيث ترشح على منصب النقيب كل من: محمود الهوارى، نقيب المحامين الأسبق، حازم طه عبد العليم أمين عام النقابة، هشام محمد الدوح، وكيل النقابة، وعلى رمضان، وعويس عبد السلام، الصايم جلال الدين.وقال هشام الدش نقيب المحامين بالمحافظة، إن الانتخابات يخوضها 19 مرشحا على مقعد العضوية فوق السن، و7 محامين على موقع الشباب.وأضاف «الدش» أن الانتخابات تجرى تحت إشراف قضائى كامل، وأوضح أن عدد أعضاء الجمعية العمومية للمحامين بالمحافظة الذين لهم حق الانتخاب بلغ 4 آلاف 320 محاميا بعد تنقية الجداول من غير الممارسين، وأن هناك إقبال شديد من محامى الفيوم لاختيار من يمثلهم مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات قبل دخول مبنى النقابة.