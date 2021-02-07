وزير الاتصالات: دربنا الشباب على مهارات أسواق العمل عبر الإنترنت

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن وزارته أطلقت مبادرة "مستقبلنا رقمي" لتدريب الشباب على مختلف المهارات والتي لها أسواق عمل داخلية وخارجية من خلال شبكة الإنترنت.وأضاف طلعت، خلال إلقاء بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب: "قمنا بمبادرة في الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع إحدى الجامعات الفرنسية، وتم تدريب 160 متدربا وهم من سيقومون بتدريب آلاف الشباب، كما أن هناك مجموعة أخرى من المبادرات منها جامعة مصر المعلوماتية، وهي أول جامعة متخصصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، والمرحلة الأولى ستبدأ خلال شهور، وسيتم تدريس مناهج بالتعاون والتنسيق مع إحدى الجامعات الأمريكية".