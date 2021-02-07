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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

زوج أمام محكمة الأسرة: مراتي بتخوني مع زميلها في الشغل

الأحد 07/فبراير/2021 - 12:16 م
محكمة الأسرة
محكمة الأسرة
داليا عبد الباسط
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تقدم زوج ثلاثيني لمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة لرفع دعوى نشوز تحمل رقم "٢٦٦"لسنة ٢٠٢١، مطالبا فيها بإسقاط كل حقوق زوجته الشرعية، وذلك بحسب اتهامه لها بخيانته مع أحد زملائها فى العمل.

وقال "إيهاب.ا" فى دعواه: بعد زواج استمر لمدة عشر سنوات وأثمر عن إنجاب طفلين اكتشفت ارتباطها بعلاقة عاطفية بأحد زملائها فى العمل".

وأضاف "فبداية المشاكل بيننا كانت بحالة تمرد منها على كل أوضاعنا، وازداد الأمر سوء بسبب خروجها المستمر لأوقات طويلة وشراء العديد من الملابس والحقائب بأسعار باهظة الثمن لا أعرف مصدر أموالها".

وتابع الزوج حديثه: بدأت أشك فى أمرها وبرغم ذلك تقربت منها حتى لا أهدم منزل الزوجية، لكنها ظلت نافرة منى طوال الوقت دون أى أسباب واضحة، بالإضافة إلى لسانها الذى أصبح سليط علي حتى أمام أبنائنا، وفى نهاية المطاف قررت مراقبة هاتفها والفيس بوك الخاص بها حتى اكتشفت محادثات عاطفية بينها وبين أحد زملائها فى العمل، وبينهما وعود بالزواج، وذلك بعد التخلص منى وتضيق الخناق علي حتى أقوم أنا بتطليقها وتحصل على كل حقوقها دون عناء أو اللجوء للقضاء، كنت فى حالة من الذهول لما شاهدته وأتصلت هاتفيا بوالدها أخبرته بما يحدث، لكنه انحاز لنجلته واتهمني بتشويه صورتها، وحضر والدها لمنزلى واصطحبها وهددنى بأنه سيحصل على كل حقوق نجلته بالقانون".

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