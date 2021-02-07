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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة البيئة: قانون المخلفات أوجد حلا لمشكلة جامعى القمامة

الأحد 07/فبراير/2021 - 12:15 م
ياسمين فؤاد
ياسمين فؤاد
أريج الجيار
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قالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن المنظومة الجديدة للمخلفات يتم تنفيذها على ٣ مسارات وهي إقامة البنية التحتية للمنظومة من جمع ونقل وتدوير، ثم البنية التشريعية وخاصة بقانون المخلفات واللائحة التنفيذية له والذي يعد ضمانة أساسية للإدارة المستدامة للمنظومة.

وأضافت: من ضمن أهدافه تنظيم آليات توفير الموارد المالية للمنظومة والمسئولية الممتدة للمنتج، بالإضافة إلى دور المتابعة والرقابة والذي تتولاه وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات، فتقوم الوزارة بوضع شكل العقد المبرم بين المحليات والشركة الخاصة ثم قياس الأداء ومتابعة تنفيذ وتشغيل المنظومة.

وأشارت إلى أن قانون المخلفات أوجد حلا لمشكلة جامعى القمامة، حيث ألزم أي شخص يمارس العمل بالمخلفات ان يكون لديه ترخيص مزاولة المهنة، لذا بعد تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون سيكون لازما عليهم الدخول بشكل شرعي في المنظومة حتى لا تطبق عليهم غرامات، لذا تقوم وزارة البيئة بمساعدتهم على الانضمام الرسمي للمنظومة من خلال إطلاق قاعدة بيانات بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لتوفير حماية تأمينية لهم وإمكانية تكوين جمعيات أهلية، والتعاون مع وزارة القوى العاملة لمنحهم مسمى وظيفي وستقدم لهم بوليصة تأمين للسنة الأولى لتشجيعهم للدخول في المنظومة، وأشارت إلى نجاح تلك الخطوة والذي ظهر في تزايد عدد المسجلين بالقاعدة ليصل خلال الشهرين الأخيرين إلى ٢٢٠٠ شخص.

ومن جانبه، أشاد الدكتور طارق عامر محافظ البنك المركزي، بتوجه تحويل المخلفات لطاقة، والذي يعد مشروعا قوميا هاما للدول لابد من العمل على إنجاحه لمواجهة مشكلة المخلفات التي تؤثر على الصحة والبيئة والمظهر الحضاري للدولة، وأشاد بجهود وزيرة البيئة فى الدفع بهذا الملف والخطوات المحققة فيه حتى الآن، معربا عن أمله في الخروج بنموذج مشرف لمشروع بيئي استثماري حضاري للدولة المصرية.

جاء ذلك خلال مناقشة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مع الدكتور طارق عامر محافظ البنك المركزي، سبل دعم مسار مصر في تحويل المخلفات لطاقة، وخاصة مع إطلاق المرحلة الأولى والتي تتضمن مشروعات ٨ شركات في ٨ محافظات بتكلفة استثمارية تتراوح بين ٣٢٥ مليون دولار، وحتى ٣٩٠ مليون دولار للمرحلة الأولى، وذلك بعد اللقاء الأخير بين الشركات ودولة رئيس مجلس الوزراء والذي وجه ببحث كافة العقبات وتذليلها أمام المستثمرين.

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