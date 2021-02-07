وزير الاتصالات: إطلاق «فرصتنا رقمية» لتنمية الشركات الصغيرة

كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، عن إطلاق مبادرة "فرصتنا رقمية" لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين المستقلين من خلال تخصيص نسبة 10% من مشروعات مصر الرقمية لهذه الشركات عبر منصة "فرصتنا رقمية"؛ حيث تم إسناد 16 مشروعا بقيمة إجمالية 44 مليون جنيه لشركات صغيرة ومتوسطة وجاري التحضير للدفعة الثانية من المشروعات.وأكد الوزير، خلال إلقاء بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أن مصر شهدت تقدما في ترتيبها في قطاع الشركات الناشئة لتحظى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمركز الأول في عدد الصفقات الاستثمارية للشركات الناشئة، والثاني من حيث حجم الاستثمارات، كما نمت إيرادات المناطق التكنولوجية خلال عام 2020 بنسبة زيادة 500% مقابل عام 2017، فيما زادت أعداد فرص العمل المباشرة بهذه المناطق بنسبة 350% مقابل عام 2018.وأشار إلى أنه من المقرر افتتاح المرحلة الأولى من مشروع مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال العام الحالي بتكلفة إجمالية أكثر من 2 مليار جنيه؛ تتضمن أربعة مبانى وهى جامعة مصر المعلوماتية، ومركز إبداع مصر الرقمية، ومركز البحوث التطبيقية، ومركز تطوير التكنولوجيات المساعدة لدمج وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة.وعلى صعيد العمل على توفير بنية تحتية كفء؛ أكد عمرو طلعت أنه تم تنفيذ خطة لتحقيق تحول نوعي في مكاتب البريد المصري لتمكينه من تقديم مصفوفة من الخدمات الحيوية للمواطنين والتى تشمل الخدمات الحكومية وخدمات الشمول المالى بالإضافة الى الخدمات البريدية؛ وبكلفة إجمالية 6 مليارات جنيه، وتم الانتهاء من تطوير 800 مكتب في 2019، و800 أخرين في 2020 مع العمل على تطوير 1500 مكتب في 2021.وأضح، أنه تم إطلاق مشروع لتركيب ماكينات الصراف الآلى الخاصة بالبريد بعدد 350 ماكينة صراف آلي في 2019 و350 آخرين في 2020؛ مع مستهدف تركيب 1000 ماكينة صراف آلي خلال عام 2021؛ بكلفة إجمالية تصل إلى مليار جنيه، منوها إلى أن البريد أصبح منفذا لتقديم خدمات الشمول المالي ووسيط بين العميل والشركات المقدمة لهذه الخدمات، والتي تشمل التمويل الاستهلاكي متناهي الصغر، والتمويل متناهي الصغر، والتأمين متناهي الصغر، حيث يتم من خلاله تلقى الطلبات وتسجيل بيانات المتقدمين وصرف التمويل وتحصيل الأقساط.وتابع، أنه يجرى حاليًا دراسة إطلاق محفظة "المحمول" الرقمية، والتي ستمكن عملاء البريد من الحصول على قروض متناهية الصغر وسداد الفواتير، وسداد قيمة المشتريات، والقيام بتحويلات نقدية.