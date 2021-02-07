ضبط مطحن خاص يتلاعب فى دقيق المخابز بالقليوبية

تمكنت مديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع مباحث التموين من شن حملة مكبرة للتفتيش على المنشآت الصناعيه والتجارية، أسفرت الحمله عن ضبط "مطحن خاص " يتلاعب صاحبه فى كميات الدقيق التى يتم توزيعها على المخابز وتحرر محضر بالواقعه وتولت النيابة التحقيق.وتلقى اللواء حاتم الحداد مدير المباحث اخطارًا من العميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية يفيد قيام حمله تموينيه قادها العقيد احمد عبد العليم رئيس مباحث التموين بالتنسيق ومديرية تموين القليوبية.وأسفرت عن ضبط مطحن خاص عثر بداخله على 248،85 طن دقيق بلدى استخراج 82 % معبا داخل شكائر بها نقص فى الأوزان بإجمالى 6،4 طن تمهيدًا لتوزيعها على المخابز البلدية بقصد الغش والتدليس وتحقيق أرباح غير مشروعة كما تبين وجود تجميع 28،83 طن أقماح بزيادة عن الرصيد الدفترى تمهيدا لبيعها بالسوق السوداء.وتم تحرير محضر بالواقعه وتولت النيابة التحقيق.