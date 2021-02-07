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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

طلعت: ربط 2563 مدرسة ثانوية لإجراء الامتحانات عبر «التابلت»

الأحد 07/فبراير/2021 - 12:13 م
وزير الاتصالات
وزير الاتصالات
كريمة أبو زيد والسيد والسعدنى
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قال الدكتورعمرو طلعت، وزير الاتصالات، إنه تم استحداث منافذ بريدية جديدة من خلال نشر نحو 30 كشك بريدي في 2020، والعمل على نشر 70 كشك في 2021 بكلفة إجمالية 120 مليون جنيه، بالإضافة إلى تجهيز المكاتب المتنقلة من خلال توفير نحو 50 سيارة مجهزة ومزودة بموظفي البريد وماكينة صراف آلي خلال 2021 ليصل إجماليها إلى 85 مكتبا متنقلا بكلفة إجمالية 140 مليون جنيه.

وأكد الوزير، خلال إلقاء بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أنه في إطار الحفاظ على أصول الدولة ومبانيها التراثية، تم تنفيذ خطة تطوير لمتحف البريد المصري بالعتبة بالاعتماد على التقنيات الحديثة من خلال استخدام تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز، كما تم زيادة مساحة المتحف من 530 م2 إلى 7000 م2، وزيادة عدد قاعات المتحف من قاعتين إلى 15 قاعة، بالإضافة إلى زيادة المقتنيات المعروضة من 1250 قطعة الى 3000 قطعة.

وأوضح، أنه بدء في 2019 بتنفيذ خطة لرفع كفاءة شبكة الإنترنت بكلفة إجمالية 30 مليار جنيه؛ فيما تبلغ الكلفة الإجمالية للخطة خلال العام الحالي نحو 5.5 مليار جنيه؛ حيث ساهمت جهود التطوير في تقدم ترتيب مصر في سرعة الإنترنت الأرضي على مستوى القارة الإفريقية من المركز الأربعين بمتوسط سرعة 6.5 ميجابتثانية في يناير 2019 إلى المركز الرابع بمتوسط سرعة 34.9 ميجابت ثانية في ديسمبر 2020، كما حصلت الشركة المصرية للاتصالات على لقب أسرع شبكة إنترنت أرضي في شمال أفريقيا.

وأوضح أنه تم الانتهاء من ربط 11 ألف مبنى حكومي بشبكة كابلات الألياف الضوئية في إطار خطة بكلفة إجمالية 6 مليارات جنيه لربط كافة المباني الحكومية على مستوى الجمهورية بهذه الشبكة والبالغ عددها 32500 مبنى حكومي خلال 24 شهرا، كما تم تحديث الكود المصري للبناء بالتعاون مع وزارة الإسكان ليتضمن إدراج كابلات الألياف الضوئية ضمن اشتراطات البناء مع العمل على تفعيل الكود اعتبارا من أبريل المقبل لتلبية احتياجات المواطنين من خدمات الإنترنت فائق السرعة والتحول نحو مجتمع رقمي، بالإضافة إلى الانتهاء من ربط 2563 مدرسة ثانوية في جميع أنحاء الجمهورية بكابلات الألياف الضوئية بكلفة إجمالية مليار جنيه لإتاحة سرعات إنترنت أعلى بالمدارس وضمان استمرارية الخدمة لتمكين الطلاب من إجراء امتحانات الثانوية العامة بنظام الحاسب اللوحي (التابلت).

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