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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انتخابات نقابة المحامين ببني سويف تشهد إقبالا متوسطا

الأحد 07/فبراير/2021 - 12:11 م
نقابة المحامين ببني
نقابة المحامين ببني سويف
بنى سويف - محمد حفيظ
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شهدت انتخابات نقابة المحامين ببني سويف، اليوم الأحد، إقبالا متوسطا من قبل الناخبين، لإختيار نقيب المحافظة، و8 مقاعد للمحاكم الجزئية، بالإضافة إلى مقعد للشباب، في الانتخابات التي تجرى داخل مقر نقابة المحامين بكورنيش النيل.

وانهت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين الفرعية ببني سويف، استعداداتها للانتخابات التي تعقد اليوم، والتي تشهد منافسة شرسة بين 39 مرشحا يمثلون كافة المحاكة الجزئية بالمحافظة، لاختيار 10 مرشحين بينهم نقيب و8 أعضاء يمثلون المحاكم الجزيئة الثمانية بالمراكز ومرشح آخر على مقعد الشباب.

ويتنافس على مقعد النقيب كلا من: نبيل حميدة، نقيب محامين بني سويف الحالي عضو مجلس الشيوخ، وطارق عبدالعظيم، عضو مجلس النقابة العامة عن محكمة بني سويف الابتدائية.

ويتنافس على مقاعد العضوية الثمانية مرشحا، هم: محمد جاد الله ومحمد كمال وفرج إبراهيم عيد، يتنافسون على مقعد محكمة الواسطى الجزئية، و"عبدالمنعم عبدالوارث واحمد صفوت الشريف واحمد العيسوي ومحمد علي سلومة" يتنافسون على مقعد محكمة ناصر الجزئية.

وعلى مقعد محكمة بندر بني سويف، يتنافس كلًا من: عرابي فاروق وجمال ربيع وواحمد الدهشوري وخالد فاروق، ويتنافس "احمد شعبان الجميل وعمرو بدر وخالد كمال طه" على مقعد محكمة مركز بني سويف الجزئية.

ويتنافس على مقعد محكمة مركز إهناسيا الجزيئة، كلًا من: ابراهيم شراقي وأنور عبدالفتاح وبهجت عزت ومحمد هريدي، فيما يتنافس "مختار مبروك ومحمد مظهر" على مقعد محكمة مركز سمسطا الجزئية.

وعلى مقعد محكمة مركز بـبـا الجزيئة، يتنافس كلًا من: مصطفى عمر عكاشة ومحمد فاروق جابر وحسن الصفطاوي وبطة بكري إلياس، فيما يتنافس "عبدالقادر القسي وعلاء ابوحوام ومحمد فتحي وابراهيم البهدالي ومحمد طاهر ومحمد القرشي" على مقعد محكمة مركز الفشن الجزئية.

وتشهد الانتخابات منافسة شرسة على مقعد الشباب، بين 7 مرشحين، هم: حسام الشافعي واحمد المصري واحمد حسني قمر وسعد خلف وايمن عبدالرازق وعمر السيناوي ومحمد الجمال.

وحّددت النقابة أماكن اللجان الانتخابية، بعد تجميعها داخل مقر نادي المحامين بكورنيش النيل بمدينة بني سويف، بتخصيص الدور الثاني لمحكمتي بندر ومركز بني سويف بني سويف، والدور الثالث لمحاكم "اهناسيا وناصر والواسطى" وتخصيص الحديقة لمحاكم "ببا وسمسطا والفشن".
نقابة المحامين ببني سويف
نقابة المحامين ببني سويف
نقابة المحامين ببني سويف
نقابة المحامين ببني سويف
نقابة المحامين ببني سويف
نقابة المحامين ببني سويف
نقابة المحامين ببني سويف
نقابة المحامين ببني سويف
نقابة المحامين ببني سويف
نقابة المحامين ببني سويف

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