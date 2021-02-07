عمرو طلعت: نطبق التدريب من أجل التوظيف والتأهيل لسوق العمل الدولي

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، إن وزارته تسعى بمنظومة التدريب أن يكون من أجل التوظيف والتأهيل للعمل بالسوقين الدولي والمحلي، من خلال منظومة المهنيين المستقلين والتعامل من خلال شبكة الإنترنت، ونؤهل شبابنا ودربنا أكثر من 4 آلاف شاب صلوا إلى 14 ألف، ونستهدف أكثر من 150 ألف شاب بكلفة أكثر من 100 مليون جنيه.وأضاف طلعتـ خلال إلقاء بيان الوزارة أمام مجلس النواب: "نسعى إلى تنفيذ السياسية التدريبية من خلال أبجديات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات حتى نصل إلى برامج متخصصة ومتعمقة في هذا المجال، ونعمل من خلال مبادرات منها محو الأمية الرقمية ونستهدف فئة من الشباب لا تعمل في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ونستهدف تدريب 20 ألف من الشباب من خلال مراكز الشباب، كما نستهدف إعداد جيل في الأعمال المهنية المطلوبة في سوق العمل وبدأنا بإعداد مدرسة تابعة للشركة المصرية للاتصالات، وهي مدرسة فنية بعد الإعدادية وسنقوم بافتتاح أكثر من 6 مدارس أخرى داخل الجمهورية، وهناك كذلك معاهد للاتصالات وبدأنا بـ11 معهدا وسنستقبل شبابنا مع بداية الموسم الدراسي القادم.