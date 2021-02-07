وزير القوى العاملة يوزع 49 شهادة تدريب على أبناء بورسعيد

وزع محمد سعفان، وزير القوى العاملة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، 49 شهادة تدريب لأبناء المحافظة، بمسرح المركز الثقافي في حي الشرق ببورسعيد.وسلم الوزير 14 شهادة إتمام دورة تدريبية للمتدربات في مجال الملابس الجاهزة، و15 شهادة لمتدربات أتموا دورة تدريبية في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة والمساواة بين الجنسين في تفصيل الملابس، فضلا عن تسليم شهادت لـ 20 متدرب ومتدربة أنهوا دورات في مجال الطباعة على الملابس والأواني.وكان الوزير سلم 1238 وثيقة تأمين للصيادين في بورسعيد، وذلك بمسرح المركز الثقافي في حي الشرق، ضمن مبادرة "صيادي مصر" تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم صغار الصيادين الذين يصل عددهم إلى 50 ألفًا على مستوى الجمهورية، ومن المنتظر أن يزور المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد لتفقد عدد من المصانع، والإطلاع على حجم العمالة بها، وما يجرى تقديمه للعمال من حقوق وخدمات، والتعرف على مطالبهم خلال المرحلة المقبلة.