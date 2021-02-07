رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مبعوث أوروبي يبحث في السودان التوترات مع إثيوبيا

الأحد 07/فبراير/2021 - 12:07 م
وزير الخارجية الفنلندي
وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو
وكالات
طباعة
يبدأ وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو، مبعوثا عن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد مشاورات في السودان بشأن التوترات مع إثيوبيا.

ووفقا لبيان لبعثة الاتحاد الأوروبي في السودان، نشرته على صفحتها على موقع فيسبوك، فإن مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل كلف هافيستو بزيارة السودان وإثيوبيا كمبعوث خاص للاتحاد الأوروبي "للمساعدة في تخفيف التوترات بين السودان وإثيوبيا ومعرفة كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يقدم الدعم في إيجاد حلول سلمية للأزمات الحالية التي تواجه المنطقة".

ووصل هافيستو إلى السودان مساء أمس، وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار الخرطوم السفير محمد شريف وكيل وزارة الخارجية.

موضوعات متعلقة

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل جسد القديس تيموثاوس

تعرف على تردد قناة scare tv الجديد 2021

الداخلية تكشف حقيقة فيديو «خطف الأطفال في كرداسة»

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

الصور

image description

نواب دمياط يطالبون بإلغاء قرار دمج مستشفى طوارئ كفر سعد

image description

بدء تطعيم أطقم أسيوط الطبية بلقاح كورونا

image description

علي زين العابدين.. أول مولد في زمن كورونا تقام شعائره (صور)

image description

تنفيذ 41 قرار إزالة لتعديات بمركز القوصية بأسيوط

image description

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بقرى أسيوط

الأكثر قراءة

مصطفى محمد يسجل هدفًا قاتلا لـ جالاتا سراي أمام فنربخشة في قمة الدوري التركي

تنتهي يوم 9.. جدول مواعيد قبض معاشات شهر فبراير 2021 بالتفصيل

الداخلية تكشف حقيقة فيديو «خطف الأطفال في كرداسة»

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل جسد القديس تيموثاوس

إنفوجراف

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

image description

اعرفى اللون المناسب للشفاه بحسب برجك الفلكى (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

«المنزل الضيّق» للبيع بمليون يورو

بوركينا فاسو تكافح ضد الموجة الثانية من كورونا

موعد غرة شهر رجب 2021

الهند تسارع للإنقاذ بعد فيضان نهر في منطقة الهيمالايا

أيام زمان

«لقاء الدنيا والدين».. كيف رد «هيكل» على شائعة إلحاده؟

«محدش فيهم خان».. اعترافات أحمد آدم عن «هنيدى» وعلاء ولى الدين

«أخذ نصف يوم».. العلايلى يروى حكاية تصوير أصعب مشاهد «الأرض»

«أسرار سعاد حسني كلها كانت معها».. حكاية عزت العلايلي مع زوجته

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
«كورونا».. تجارة الحياة والموت
ماجد حبته
دبلوماسية التظاهر وقلة الأدب!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أبوالعينين شعيشع.. عبقرى التلاوة
د.كريمة الحفناوى
قراءة فى خطاب رئيس الصين بالمنتدى الاقتصادى العالمى
المزيد

الثقافة

«كوميديا الحب».. بثقافة القصير بالبحر الأحمر

قصور الثقافة تختتم فعاليات المسرح المتنقل بقرية الوادي في جنوب سيناء

اتحاد الكتاب: حنان حسن ومصطفى أبوزيد فى طريقهما للشطب

قريبًا «مواسم الغياب» ديوان شعرى للدكتور لقمان شطناوى