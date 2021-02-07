رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«شكري» و«الحجرف» يبحثان تعزيز العلاقات بين مصر ومجلس التعاون الخليجي

الأحد 07/فبراير/2021 - 12:07 م
شكري و الحجرف
شكري و الحجرف
نيفين أشرف
طباعة
استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف الحجرف، على هامش زيارته الحالية إلى القاهرة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "تأكيدًا على متانة الأواصر الأخوية.. وزير الخارجية سامح شكري، يستقبل الآن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف الحجرف، للتباحث حول سُبل تعزيز مجمل العلاقات بين مصر والمجلس، والتشاور بشأن آليات دفع العمل العربي المشترك".

وبدأ الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي اليوم الأحد، زيارة رسمية إلى مصر، يلتقي خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الخارجية سامح شكري، والأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور أحمد أبو الغيط، كما سيلتقي الأمين العام برؤساء بعثات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ووفقًا لما ذكرته الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع "تويتر"، تمثل القاهرة المحطة الثالثة للأمين العام ضمن جولة شملت كلًا من الأردن والعراق في أعقاب مخرجات القمة الخليجية التي عُقدت في مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية في 5 يناير الماضي.

موضوعات متعلقة

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل جسد القديس تيموثاوس

لا تخافوا.. بايرن يوجه رسالة أخيرة للأهلي قبل مواجهة الاثنين

جبالي لـ«النواب»: أشكر حماسكم وعملكم الوطني.. و«اختصروا كلمتكم»

السودان: سد النهضة يهدد أمن 20 مليون مواطن

الصور

image description

نواب دمياط يطالبون بإلغاء قرار دمج مستشفى طوارئ كفر سعد

image description

بدء تطعيم أطقم أسيوط الطبية بلقاح كورونا

image description

علي زين العابدين.. أول مولد في زمن كورونا تقام شعائره (صور)

image description

تنفيذ 41 قرار إزالة لتعديات بمركز القوصية بأسيوط

image description

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بقرى أسيوط

الأكثر قراءة

مصطفى محمد يسجل هدفًا قاتلا لـ جالاتا سراي أمام فنربخشة في قمة الدوري التركي

تنتهي يوم 9.. جدول مواعيد قبض معاشات شهر فبراير 2021 بالتفصيل

الداخلية تكشف حقيقة فيديو «خطف الأطفال في كرداسة»

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل جسد القديس تيموثاوس

إنفوجراف

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

image description

اعرفى اللون المناسب للشفاه بحسب برجك الفلكى (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

«المنزل الضيّق» للبيع بمليون يورو

بوركينا فاسو تكافح ضد الموجة الثانية من كورونا

موعد غرة شهر رجب 2021

الهند تسارع للإنقاذ بعد فيضان نهر في منطقة الهيمالايا

أيام زمان

«لقاء الدنيا والدين».. كيف رد «هيكل» على شائعة إلحاده؟

«محدش فيهم خان».. اعترافات أحمد آدم عن «هنيدى» وعلاء ولى الدين

«أخذ نصف يوم».. العلايلى يروى حكاية تصوير أصعب مشاهد «الأرض»

«أسرار سعاد حسني كلها كانت معها».. حكاية عزت العلايلي مع زوجته

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
«كورونا».. تجارة الحياة والموت
ماجد حبته
دبلوماسية التظاهر وقلة الأدب!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أبوالعينين شعيشع.. عبقرى التلاوة
د.كريمة الحفناوى
قراءة فى خطاب رئيس الصين بالمنتدى الاقتصادى العالمى
المزيد

الثقافة

«كوميديا الحب».. بثقافة القصير بالبحر الأحمر

قصور الثقافة تختتم فعاليات المسرح المتنقل بقرية الوادي في جنوب سيناء

اتحاد الكتاب: حنان حسن ومصطفى أبوزيد فى طريقهما للشطب

قريبًا «مواسم الغياب» ديوان شعرى للدكتور لقمان شطناوى