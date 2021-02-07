«شكري» و«الحجرف» يبحثان تعزيز العلاقات بين مصر ومجلس التعاون الخليجي

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف الحجرف، على هامش زيارته الحالية إلى القاهرة.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "تأكيدًا على متانة الأواصر الأخوية.. وزير الخارجية سامح شكري، يستقبل الآن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف الحجرف، للتباحث حول سُبل تعزيز مجمل العلاقات بين مصر والمجلس، والتشاور بشأن آليات دفع العمل العربي المشترك".وبدأ الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي اليوم الأحد، زيارة رسمية إلى مصر، يلتقي خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الخارجية سامح شكري، والأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور أحمد أبو الغيط، كما سيلتقي الأمين العام برؤساء بعثات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.ووفقًا لما ذكرته الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع "تويتر"، تمثل القاهرة المحطة الثالثة للأمين العام ضمن جولة شملت كلًا من الأردن والعراق في أعقاب مخرجات القمة الخليجية التي عُقدت في مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية في 5 يناير الماضي.