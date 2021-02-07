الثلاثاء.. افتتاح المؤتمر العربي لرؤساء أجهزة الهجرة والجوازات

يفتتح الدكتور محمد بن علي كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، الثلاثاء، المؤتمر العربي التاسع عشر لرؤساء أجهزة الهجرة والجوازات.ويشارك في المؤتمر رؤساء أجهزة الهجرة والجوازات وممثلوهم في الدول العربية، وجامعة الدول العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.وسيناقش المؤتمر عددًا من المواضيع الهامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها مهام واختصاصات وتسميات أجهزة الهجرة والجوازات والجنسية والأحوال المدنية في الدول الأعضاء، والمستجدات في مجال تزوير وثائق السفر وسبل مواجهته.كما يستعرض المؤتمر دراسة حول الانعكاسات الأمنية لحركة اللجوء في المنطقة العربية، وينظر في مشروع خطة استرشادية لتعامل أجهزة الهجرة والجوازات والجنسية مع اللاجئين.وسترفع الأمانة العامة توصيات المؤتمر إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها.