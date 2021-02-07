الوضع الصحي العالمي والتعايش مع كورونا في «مساء الخير يا قاهرة» غدًا

يستضيف برنامج "مساء الخير يا قاهرة"، في الساعة السادسة من مساء غدا الاثنين، علي اذاعة القاهرة الكبري؛ الدكتور عمرو رمضان القاضي الخبير في مجال الدواء ومحاضر البورد الأمريكي.ويجري الحوار الإذاعية أميرة سليمان عن المشهد الصحي العالمي عامة وفي مصر خاصة وعن عودة الحياة في معظم الدول وكيفية التعايش مع فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة.كما يتناول الحديث المحاولات التي أجرتها مراكز الابحاث العالمية لإنتاج اللقاحات لعلاج كورونا خاصة اللقاح الصيني والامريكي والألماني، وكذلك بروتوكولات العلاج المتبعة والعتمدة دوليا في مواجهة كوفيد 19، وهل هناك موعد محدد تنتهي خلاله الموجه الثانية لكورونا.يذكر أنه أجرت الاذاعية أميرة سليمان الاسبوع الماضي؛ حوارًا مع الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية، والذي تحدث عن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتبعها وزارة الصحة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا داخل مصر.