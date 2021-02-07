«كوميديا الحب».. بثقافة القصير بالبحر الأحمر

بدأ بيت ثقافة القصير، التابع لفرع ثقافة البحر الأحمر، أولي بروفات العرض المسرحى "كوميديا الحب" وهى قصة كوميدية مستوحاة من المجتمع التاريخى "قصة شهرزاد".القصة من تأليف صلاح متولى وإخراج محمد سامح، موسيقى وألحان علاء منصور أشعار كمال حسن على هنائى كمال.كما نظم بيت ثقافة القصير محاضرة بعنوان "القراءة ترقى بالعقول" القى المحاضرة محمود محمد، موضحًا أن القراءة تعد من المهارات المهمة المكتسبة التي يتم من خلالها تحقيق المتعة والنجاح في الحياة، فهي جزء من حياة الانسان، وبالقراءة تتطور العلوم وتزدهر الامم، فهي ضرورة من ضرورات الحياة، كما انها قد لاقت أهمية كبيرة في الإسلام حيث يرتقي العقل ويتفكر في خلق الله.وأقام بيت ثقافة سفاجا محاضرة بعنوان "الاسلام ونبذ العنف" القاها الشيخ حسين عماره، مبينًا أن الاسلام دين سماحة وسلام، وأنه لم ينتشر بحد السيف ولكن بالحكمة والموعظة الحسنة، موضحًا ذلك بالادلة من القرأن والسنة.كما نظم بيت ثقافة راس حدربة محاضرة اونلاين عن "الزيادة السكانية" ودارت حول الزيادة السكانية واثرها السلبي علي نتايئج التنمية التى تسعى الدولة لتحقيقها، فعندما يختل التوازن بين زيادة السكان وبين الموارد المتاحة للدولة تصبح هناك مشكله سكانية وتأثير سلبي علي التنمية.أما مكتبة الخالدين بسفاجا فقد اقامت محاضرة بعنوان "مهارات الاتصال لذوي الإحتياجات الخاصة" القاها محمود عبد الستار توفيق اونلاين، متحدثا عن كيفية التواصل مع ذوي الاحتياجات الخاصة بالشكل الذي يتناسب مع امكانياتهم العقلية بشكل سليم.