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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

لورا عثمان خبيرة الاستثمار وإدارة استراتيجيات الصناديق المالية (بروفايل)

الأحد 07/فبراير/2021 - 12:36 م
مؤتمر مصر تستطيع
مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة
وفاء علي
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شاركت لورا عثمان، خبيرة الاستثمار وإدارة استراتيجيات الصناديق المالية، في رابع ندوة حوارية افتراضية ضمن سلسلة الندوات الاستباقية لمؤتمر"مصر تستطيع بالصناعة"، والتي استهدفت مناقشة استراتيجية التمويل الصناعي في مصر.

شارك في الندوة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والنائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى جانب ممثلين من البنك المركزي المصري، وعدد من نواب البرلمان، ورجال الأعمال والمُصنعين المصريين بالداخل والخارج.

ويرصد "الدستور" أبرز المعلومات حول لورا عثمان، خبيرة الاستثمار وإدارة استراتيجيات الصناديق المالية، كأحد أبرز العقول المصرية المهاجرة التي حققت نجاحا باهرا بالخارج خلال البروفايل التالي:

تعد لورا عثمان، واحدة من أهم الخبراء على مستوى العالم في مجال تقديم الاستشارات الإستراتيجية للصناديق الاستثمارية، وهى من العقول المصرية المهاجرة التي حققت نجاحات كبيرة في مجال عملها، وتمتلك سجلا متميزا في جميع المناصب الإدارية التي تولتها في العديد من الشركات العالمية.

◄ الدرجات والشهادات العلمية:
- في عام 1989 حصلت لورا عثمان على بكالوريوس إدارة الأعمال في التسويق.
- في عام 1994، حصلت على درجة ماجستير إدارة الأعمال في التمويل الدولي بمرتبة الشرف من كلية "باروخ" بجامعة مدينة نيويورك.


◄ الخبرات العملية:
- تتولى حاليا العديد من مجالس إدارة الصناديق والشركات الاستثمارية.
- عضو في عدد من المنظمات المهنية بما في ذلك النادي الاقتصادي بنيويورك، و100 امرأة في التمويل و.ABANA
- من عام 1996 إلى عام 2021، تولت منصب رئيس Amunet Advisors، وهي شركة استشارية تقدم الاستشارات الاستراتيجية وخدمات مجلس الإدارة.
- شغلت منصب كبير مسؤولي الاستثمار في مجموعة كونكورد انترناشونال انفستمنتس جروب، حيث كانت مدير للمحفظة بجميع صناديق الأسهم المدرجة بالمجموعة وعضوًا رئيسيًا في لجان الاستثمار المختلفة.
- طوال فترة عملها في كونكورد، تم تصنيف العديد من الصناديق التي كانت تحت إدارتها على أنها الأفضل أداءً في العالم.قبل انضمامها إلى مجموعة كونكورد.
- أمضت أكثر من 6 سنوات في قسم إدارة الأصول التابع لشركة Prudential Securities في نيويورك حيث أسست وترأست مجموعة Prudential's Portfolio Analytics.
- تولت منصب الرئيس السابق لمجلس إدارة ABANA وعضوًا سابقًا في مجلس محافظي معهد الشرق الأوسط في واشنطن.

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