من هو خليفة أردوغان في رئاسة تركيا؟

قال ماكس هوفمان، مدير الأمن القومي والسياسة الدولية في مركز التقدم الأمريكي، إن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، سيكون هو ولي عهد الرئيس رجب طيب أردوغان.وأوضح، أن صويلو يظهر وكأنه الوريث المحافظ لأردوغان، حيث يبدو كأحد أقوى رجاله، مشيرا إلى أن تصريحات صويلو الأخيرة التي حمل فيها واشنطن المسؤولية عن الانقلاب العسكري الذي شهدته تركيا منتصف يوليو 2016، ربما قصد منها وضع أردوغان في مأزق مع واشنطن.وأضاف هوفمان، أن هذه التصريحات تسببت في تأزم العلاقات التركية الأمريكية بشكل أكبر، حيث العلاقات بين البلدين كانت متأزمة من الأساس، حتى أن الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، لم يجري أي اتصال هاتفي مع نظيره التركي أردوغان. لذلك فكانت تصريحات صويلو بشأن مسؤولية واشنطن عن الانقلاب، أثارت حفيظة واشنطن بشكل أكبر، وفق ما نلته صحيفة زمان التركية.وتابع هوفمان: "صويلو يعد أول مسؤول تركي رفيع المستوى يتهم واشنطن بالمسؤولية عن الانقلاب، رغم عدم وجود دليل، إلا أن معظم ناخبي حزب العدالة والتنمية يصدقون تصريحاته، يبدو أن صويلو يشبه ولي العهد في الطبقات المحافظة في تركيا".