رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

وزير الاتصالات: هدفنا ألاّ يُضار مواطن من انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية

الأحد 07/فبراير/2021 - 12:01 م
عمرو طلعت
عمرو طلعت
كريمة أبو زيد والسيد السعدنى
طباعة
قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: «إننا نهدف ألاّ يُضار أي مواطن من انتقال أجهزة الدولة إلى العاصمة الإدارية الجديدة»، لافتًا إلى أن هناك تطبيقات بعضها تشاركي بين الوزارات مثل إدارة المشروعات والتوقيع الإلكتروني وأخرى متخصصة تتعلق بنشاط كل وزارة وتتمحور حوله.

وأكد «طلعت»، أمام مجلس النواب اليوم الأحد: «لن نكلف المواطن أي مليم واحد بل يستطيع أن يتلقى الخدمة بأقل تكلفة»، لافتًا إلى أنه تم ميكنة منظومة النيابات والأقسام والمحاكم في 7 محافظات، وأنه سيتم استكمال باقي المنظومة في كل المحافظات خلال عامين، للتعامل عن بعض وكذلك الجهات المتعاونة معها مثل الطب الشرعي وغيرها.

وتابع «وكذلك منظومة إنفاذ القانون وكافة منظومة العدالة من كافة المحاكم والجهات المساعدة لها»، مضيفًا: «وبدأنا في ميكنة كل تلك الجهات بكلفة 5 مليار جنيه لتكامل منظومة العدالة الرقمية في مصر، وتقديم كافة الخدمات من خلال المنصة الرقمية، كما تم ميكنة معظم مكاتب التوثيق، كما تم ميكنة تجديد منظومة الحبس عن بعد وخاصة الحبس الاحتياطي وهذا بدء بالفعل في القاهرة والإسكندرية ووفرنا كلفة نقل المتهمين للمحاكم، وكذلك ما قد يحيط بالمنظومة الأمنية.

موضوعات متعلقة

لا تخافوا.. بايرن يوجه رسالة أخيرة للأهلي قبل مواجهة الاثنين

السودان: سد النهضة يهدد أمن 20 مليون مواطن

الداخلية تكشف حقيقة فيديو «خطف الأطفال في كرداسة»

رابط الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي الإعلان الـ 14

الصور

image description

نواب دمياط يطالبون بإلغاء قرار دمج مستشفى طوارئ كفر سعد

image description

بدء تطعيم أطقم أسيوط الطبية بلقاح كورونا

image description

علي زين العابدين.. أول مولد في زمن كورونا تقام شعائره (صور)

image description

تنفيذ 41 قرار إزالة لتعديات بمركز القوصية بأسيوط

image description

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بقرى أسيوط

الأكثر قراءة

مصطفى محمد يسجل هدفًا قاتلا لـ جالاتا سراي أمام فنربخشة في قمة الدوري التركي

تنتهي يوم 9.. جدول مواعيد قبض معاشات شهر فبراير 2021 بالتفصيل

الداخلية تكشف حقيقة فيديو «خطف الأطفال في كرداسة»

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل جسد القديس تيموثاوس

إنفوجراف

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

image description

اعرفى اللون المناسب للشفاه بحسب برجك الفلكى (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

«المنزل الضيّق» للبيع بمليون يورو

بوركينا فاسو تكافح ضد الموجة الثانية من كورونا

موعد غرة شهر رجب 2021

الهند تسارع للإنقاذ بعد فيضان نهر في منطقة الهيمالايا

أيام زمان

«لقاء الدنيا والدين».. كيف رد «هيكل» على شائعة إلحاده؟

«محدش فيهم خان».. اعترافات أحمد آدم عن «هنيدى» وعلاء ولى الدين

«أخذ نصف يوم».. العلايلى يروى حكاية تصوير أصعب مشاهد «الأرض»

«أسرار سعاد حسني كلها كانت معها».. حكاية عزت العلايلي مع زوجته

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
«كورونا».. تجارة الحياة والموت
ماجد حبته
دبلوماسية التظاهر وقلة الأدب!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أبوالعينين شعيشع.. عبقرى التلاوة
د.كريمة الحفناوى
قراءة فى خطاب رئيس الصين بالمنتدى الاقتصادى العالمى
المزيد

الثقافة

«كوميديا الحب».. بثقافة القصير بالبحر الأحمر

قصور الثقافة تختتم فعاليات المسرح المتنقل بقرية الوادي في جنوب سيناء

اتحاد الكتاب: حنان حسن ومصطفى أبوزيد فى طريقهما للشطب

قريبًا «مواسم الغياب» ديوان شعرى للدكتور لقمان شطناوى