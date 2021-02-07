وزير الاتصالات: هدفنا ألاّ يُضار مواطن من انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: «إننا نهدف ألاّ يُضار أي مواطن من انتقال أجهزة الدولة إلى العاصمة الإدارية الجديدة»، لافتًا إلى أن هناك تطبيقات بعضها تشاركي بين الوزارات مثل إدارة المشروعات والتوقيع الإلكتروني وأخرى متخصصة تتعلق بنشاط كل وزارة وتتمحور حوله.وأكد «طلعت»، أمام مجلس النواب اليوم الأحد: «لن نكلف المواطن أي مليم واحد بل يستطيع أن يتلقى الخدمة بأقل تكلفة»، لافتًا إلى أنه تم ميكنة منظومة النيابات والأقسام والمحاكم في 7 محافظات، وأنه سيتم استكمال باقي المنظومة في كل المحافظات خلال عامين، للتعامل عن بعض وكذلك الجهات المتعاونة معها مثل الطب الشرعي وغيرها.وتابع «وكذلك منظومة إنفاذ القانون وكافة منظومة العدالة من كافة المحاكم والجهات المساعدة لها»، مضيفًا: «وبدأنا في ميكنة كل تلك الجهات بكلفة 5 مليار جنيه لتكامل منظومة العدالة الرقمية في مصر، وتقديم كافة الخدمات من خلال المنصة الرقمية، كما تم ميكنة معظم مكاتب التوثيق، كما تم ميكنة تجديد منظومة الحبس عن بعد وخاصة الحبس الاحتياطي وهذا بدء بالفعل في القاهرة والإسكندرية ووفرنا كلفة نقل المتهمين للمحاكم، وكذلك ما قد يحيط بالمنظومة الأمنية.