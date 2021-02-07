المشدد 15 عاما لصاحب بنزينة بتهمة الاتجار في المخدرات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد حماد عبدالهادي، بمعاقبة صاحب محطة تموين وقود «بنزينة» بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة مائة ألف جنيها لإتهامه بالاتجار في المواد المخدرة. صدر الحكم بعضوية المستشارين عبدالعظيم صادق ومحمد فؤاد.الواقعة كما سطرتها أوراق القضية رقم 55 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة العامرية، تعود إلى توصل تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من مصادرها السرية قيام المتهم«ع.ع.م» 32 سنة، صاحب بنزينة، ووكيل لشركة بترول بمدينة الحمام بمزاولة نشاطا إجراميا في الاتجار بالمواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليه وعقب تنفيذ القرار تم ضبطه وبحوزته أربعة أجولة بلاستيكية وبتفتيش تلك الأجولة عثر بداخلها على عدد ثمانمائة وخمسون علبة أقراص لعقار الترامادول بإجمالى خمسة وثمانون ألف قرص مخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول.وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه وبعرضه على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.