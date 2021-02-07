ضبط 1714 مخالفة مرورية وحملات أمنية لفرض السيطرة في مطروح

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح إن نظمت مديرية أمن مطروح عدد من الحملات الأمنية لتحقيق السيطرة الأمنية، مؤكدًا على أن الحملات أسفرت عن ضبط 58 قضية تموينية ماببن غلاء أسعار وعدم وجود شهادات صحية وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم ممارسة النشاط علي الوجه المعتاد وبيع بأزيد من الاسعار وعدم الاعلان على الأسعار وبيع لحوم بدون غطاء وعدم حمل شهادات صحيه.وأوضح أن حرر قسم مرافق مطروح 48 محضر اشغال طريق وبائعين متجولين ومحاضر مخالفات بيئيه بالإضافة إلى عدم اتخاذ الإجراءات الاحترازيه ( كمامه) وعدم اتخاذ الاجراءات الاحترازيه بالنسبه لإشغال اكثر من 50% وعدم إعلان عن اسعار.وأضاف أن تمكنت إدارة مرور مطروح عن طريق الأكمنه المعدة على الطريق الدولى الساحلي والأكمنه المتحركة داخل المدن من ضبط 1714 مخالفة مرورية متنوعة ومخالفات بشأن السير أثناء الحظر تمكنت من ضبط 6 مخالفة.ووجه محافظ مطروح الشكر إلى اللواء عماد كدوانى مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح والأجهزة الأمنية المعاونة على الجهود الأمنية المبذولة لتحقيق الأمن للمواطن بالشارع المطروحى.