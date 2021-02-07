نائب محافظة أسيوط يتفقد موقع إنشاء أول مستشفى بيطري بالصعيد

تفقد المهندس عمرو عبدالعال نائب محافظة أسيوط، موقع إنشاء أول مستشفى بيطري في صعيد مصر بقرية أم القصور بمركز منفلوط، لتقديم الرعاية والعلاج لجميع أنواع الماشية والدواجن مع إجراء كل أنواع العمليات الجراحية وتوفير أماكن للإقامة والإعاشة طوال فترة العلاج وتحسين السلالات عن طريق التلقيح الاصطناعي مع تقديم خدمة الطوارئ، وسوف يضم المستشفى أقسام الجراحة والباطنة والولادة والتلقيح الإصطناعي والحيوانات الأليفة والدواجن والأشعة وتقدم المستشفى كافة الخدمات التي تهدف إلى تنمية الثروة الحيوانية والداجنة في محافظة أسيوط.كما تفقد وحدة صحة الأسرة بأولاد محمد بالعزايزة والوحدات البيطرية ومركز شباب بدير الجنادلة والمشايعة بمركز ومدينة الغنايم ورافقه خلال الجولة حسام مهران رئيس مركز ومدينة منفلوط، وخالد عويس رئيس مركز ومدينة الغنايم ومحمود شامخ مدير الوحدة المركزية لحياة كريمة والأستاذ فتحى صلاح مدير متابعة مشروعات حياة كريمة بالمحافظة ومسئولي المتابعة بالمركزين مشيرًا إلي جودة إتقان العمل بكافة المشروعات. ‪ ‬من جانبه، أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، ضرورة تفقد سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بشكل دوري ومستمر للانتهاء منها في التوقيت المحدد وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة لها وخاصة المشروعات التي تعود بالنفع المباشر على المواطنين.وأشار إلى تكليف قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بالإشراف والمتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تطويرها والإبلاغ الفوري عن أي معوقات والعمل على تذليل أي صعاب لنهو تطوير المشروعات بقرى ونجوع المحافظة، وفقًا للخطة الزمنية المحددة لها، مثمنًا الدور الذي تقوم به الحكومة المصرية لتوفير كافة احتياجات المواطنين وتنفيذ تلك المشروعات في ظل جائحة كورونا التي يعاني منها العالم أجمع، وذلك ضمن رؤية الدولة التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030.