حنان حسين أمين سالم الرئيس المشارك العالمي للاستشارات السيادية (بروفايل)

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شاركت، في رابع ندوة حوارية افتراضية ضمن سلسلة الندوات الاستباقية لمؤتمر"مصر تستطيع بالصناعة"، والتي استهدفت مناقشة استراتيجية التمويل الصناعي في مصر.شارك في الندوة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والنائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى جانب ممثلين من البنك المركزي المصري، وعدد من نواب البرلمان، ورجال الأعمال والمُصنعين المصريين بالداخل والخارج.ويرصد "الدستور" أبرز المعلومات حول حنان حسين أمين سالم، الرئيس المشارك العالمي للاستشارات السيادية، كأحد أبرز العقول المصرية المهاجرة التي حققت نجاحا باهرا بالخارج خلال البروفايل التالي:تعد حنان سالم أحد أبرز الطيور المصرية المهاجرة فى الولايات المتحدة الأمريكية، وهي من الخبراء القلائل في مجال استشارات الديون، واستشارات التصنيف والاستراتيجيات والحلول لمساعدة الحكومات على تحقيق أهداف السياسة.- حاصلة على درجة البكالوريوس من جامعة برينستون ودرجة الماجستير من كلية الشؤون الدولية والعامة بجامعة كولومبيا.- تشغل حنان سالم منصب العضو المنتدب في مجموعة القطاع العام في سيتي بنك واشنطن والرئيس المشارك العالمي للاستشارات السيادية.- خبيرة في مجال استشارات الديون، واستشارات التصنيف والاستراتيجيات والحلول لمساعدة الحكومات على تحقيق أهداف السياسة.- انضمت إلى سيتي بنك – واشنطن في عام 2017.- خلال فترة عملها التي امتدت لعقد من الزمان كمحللة سيادية في وكالة موديز لخدمات المستثمرين، قادت الفرق التي أصدرت التقييمات لأول مرة لدول مجلس التعاون الخليجي، مصر والأردن ولبنان وتونس والمغرب وفيتنام.- فى الفترة من 2014 الى 2016 شغلت منصب النائب الأول لوزير المالية في جمهورية مصر العربية.- لعبت دورًا رئيسيًا في تطوير أول خطة مالية متوسطة المدى مدتها خمس سنوات في البلاد وفي إدارة العملية لإعادة مصر بنجاح إلى أسواق رأس المال الدولية في يونيو 2015.