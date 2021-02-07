عمرو طلعت: نعمل على هيكلة الامتحانات وتدريب الطلبة على الوسائل الرقمية

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الهدف من مصر الرقمية العمل على هيكلة الامتحانات وتدريب الطلبة على الوسائل الرقمية، ونستهدف في القطاع الطبي والقطاعات الأخرى أكثر من 3 ملايين طالب ونقدم كل الخدمات التي يسأل عنها الطالب في المجال التعليمي.وأضاف الوزير، خلال إلقاءه بيان الوزارة أمام مجلس النواب، أنه هناك خدمات أخرى للصيادين واستخراج الرسوم وإصلاح أجهزة الاتصالات، كما نعمل في محور مهم جدا من خلال منظومة تعمل بالأقمار الصناعية للعمل على التعرف على المفقودين واستدلال أهليهم عليهم، كما قام البريد المصري بإصدار أكثر من مليون وربع بطاقة للعمالة غير المتنظمة لصرف المنحة الخاصة بهم خلال جائحة كورونا، وتم فتح حساب لهم لصرف المكافأة ومن خلال أجهزة الصراف الشخصي بواسطة البطاقة الذكية.