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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

إثيوبيا تطلب التفاوض مع المستثمرين المصريين على أراضيها.. و«السقطي»: مرفوض

الأحد 07/فبراير/2021 - 11:58 ص
المهندس علاء السقطي،
المهندس علاء السقطي، نائب رئيس اتحاد المستثمرين
حسن كامل
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قال المهندس علاء السقطي، نائب رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس المنطقة الصناعية المصرية بإقليم التيجراى، إن السفير الإثيوبي بالقاهرة، طلب التفاوض حول مطالب المستثمرين المصريين أصحاب المصانع المتضررة من هجوم الجيش وانقطاع الاتصال بالمنطقة، وذلك بعد قيام شركتين مصريتين بمخاطبة السفارة الأثيوبية رسميا للمطالبة بالتعويض.

وقال «السقطي»، في بيان اليوم الأحد، أنه «تم عقد لقاء مع السفير الإثيوبى فى القاهرة بناء على رغبة الجانب الأثيوبى لتأكيد استعداد الحكومة الاثيوبية الاستجابة لمطالب المستثمرين المصريين وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار، بشرط أن تكون المفاوضات على الأراضى الأثيوبية، وهو ما رفضه رئيس المنطقة الصناعية المصرية بالتيجراي وأكد على أهمية عدم السفر إلى اثيوبيا إلا بدعوة من مجلس الوزراء الإثيوبي، وأن تكون الزيارة رسمية ومؤمنة من قبل الحكومة وعلى مرأى ومسمع من الإعلام الدولي».

وأشار إلى «خوف جميع المستثمرين الأجانب سواء كانوا مصريين أوعرب أوأوروبيين من الصراعات المسلحة الموجودة ببلادهم»، معربًا عن تعجبه الشديد من شرط الحكومة الإثيوبية السفر إلى إثيوبيا في هذا التوقيت لإجراء المفاوضات حول التعويضات المطلوبة.

وأوضح أن «هناك اهتمامًا من وسائل الإعلام العالمية بمتابعة ملف الاستثمارات المصرية المتوقفة في إثيوبيا»، منوهًا بأن «ماحدث للاستثمارات الأجنبية على الأراضي الإثيوبية يعد نقطة سوداء في تاريخ الاقتصاد الإثيوبي».

ولفت إلى أن «التوقعات العالمية للاقتصاد الإثيوبي كانت إيجابية على مدار السنوات الماضية، وحدث تدفق ملحوظ للاستثمارات الأجنبية إليها، ولكن تغليب السياسة ومحاولة فرض الرأي والتعامل بقوة وعنف في جميع الملفات الإثيوبية الحساسة خلال العامين الماضيين سيكون لهما تأثير سلبي على المؤشرات الاقتصادية والنظرة المستقبليه لأثيوبيا».

وأضاف أن «جميع المستثمرين الأجانب في إثيوبيا يشعرون بالقلق تجاه استثماراتهم في الوقت الحالي، بسبب الإجراءات المصرفية المطبقة مؤخرًا بشأن تقييد الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك الأثيوبية واستمرار انقطاع خدمات الانترنت والكهرباء وعدم استقرارها، وصعوبة وطول فترة عمليات التخلص الجمركي على مكونات ومستلزمات الإنتاج المستوردة من الخارج، إضافة إلى ذلك هناك صعوبات تتعلق بالمستثمرين المصريين فقط أهما صعوبة حصول العاملين والخبراء الفنيين مؤخرًا على تأشيرات دخول لأثيوبيا».

وواصل «هذا بالإضافة إلى أن المصانع مغلقة حاليًا، والمستثمرون المصريون لديهم تعاقدات فعلية مع الحكومة لا يستطيعون تلبيتها نتيجة الظروف الحالية في الإقليم، ونتيجة لانقطاع خطوط المواصلات فإنه لن يكون بالإمكان شحن مستلزمات الإنتاج من الميناء إلى عاصمة تيجراى ميكلي، كما أن إجراءات تخليص البضائع فى الميناء الجاف فى أديس أبابا تواجه صعوبات جمة، والمنطقة التى يقع بها المصانع منقطع عنها الإنترنت، وكذلك الكهرباء، ما يعنى توقف الإنتاج تمامًا.

وأشار إلى أن «هذه التحديات مجرد أمثلة تنسحب على كافة الاستثمارات المصرية في الإقليم».

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