الزراعة: تسجيل 477 مستحضر إضافات أعلاف وتركيبة

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن حصاد أنشطة المركز الإقليمى للأغذية والأعلاف، التابع لمركز البحوث الزراعية، خلال شهر يناير الماضي.وأوضح الدكتور أشرف هاشم مدير المركز، أنه تم قبول طلبات تسجيل 599 مستحضر إضافات أعلاف وتركيبة أعلاف لفحصها فنيًا تمهيدًا لإصدار إستمارات تسجيلها، فضلا عن الإنتهاء من إجراءات تسجيل 477 مستحضر إضافات أعلاف وتركيبة أعلاف وإصدار إستمارات تسجيلهم.وأوضح مدير المركز أنه تم قبول طلبات تسجيل 362 مخصب زراعي لفحصها فنيًا تمهيدًا لإصدار إستمارات تسجيلها، كذلك الإنتهاء من إجراءات تسجيل 181 مخصب زراعي وإصدار إستمارات تسجيلهم وتحليل 1201 عينة تخص باحثين من الجامعات والمعاهد البحثية المختلفة وكذلك لأفراد عاديين.وأضاف أنه تم خلال يناير الماضي، تحليل 727 عينة علف دواجن و175 عينة علف حيوان تخص مصانع الأعلاف وإصدار نتائج لهما، واستقبال وفحص 480 شحنة مخصب زراعي مستورد وإستقبال، فضلا عن فحص 512 شحنة مستوردة تشمل إضافات الأعلاف وخاماتها وسحب عينات لـ 9 شحنات أعلاف وإضافاتها وخاماتها مصدرة للخارج، وإصدار تقارير فنية لصلاحيتها للتصدير، كما تم عمل التحاليل اللازمة لـ78 تجربة تشغيل بعدد 226 عينة، لإصدار التراخيص اللازمة لمصانع التشغيل.