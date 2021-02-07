رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الزراعة: تسجيل 477 مستحضر إضافات أعلاف وتركيبة

الأحد 07/فبراير/2021 - 11:57 ص
السيد القصير
السيد القصير
عبدالناصرمحمد
طباعة
كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن حصاد أنشطة المركز الإقليمى للأغذية والأعلاف، التابع لمركز البحوث الزراعية، خلال شهر يناير الماضي.

وأوضح الدكتور أشرف هاشم مدير المركز، أنه تم قبول طلبات تسجيل 599 مستحضر إضافات أعلاف وتركيبة أعلاف لفحصها فنيًا تمهيدًا لإصدار إستمارات تسجيلها، فضلا عن الإنتهاء من إجراءات تسجيل 477 مستحضر إضافات أعلاف وتركيبة أعلاف وإصدار إستمارات تسجيلهم.

وأوضح مدير المركز أنه تم قبول طلبات تسجيل 362 مخصب زراعي لفحصها فنيًا تمهيدًا لإصدار إستمارات تسجيلها، كذلك الإنتهاء من إجراءات تسجيل 181 مخصب زراعي وإصدار إستمارات تسجيلهم وتحليل 1201 عينة تخص باحثين من الجامعات والمعاهد البحثية المختلفة وكذلك لأفراد عاديين.

وأضاف أنه تم خلال يناير الماضي، تحليل 727 عينة علف دواجن و175 عينة علف حيوان تخص مصانع الأعلاف وإصدار نتائج لهما، واستقبال وفحص 480 شحنة مخصب زراعي مستورد وإستقبال، فضلا عن فحص 512 شحنة مستوردة تشمل إضافات الأعلاف وخاماتها وسحب عينات لـ 9 شحنات أعلاف وإضافاتها وخاماتها مصدرة للخارج، وإصدار تقارير فنية لصلاحيتها للتصدير، كما تم عمل التحاليل اللازمة لـ78 تجربة تشغيل بعدد 226 عينة، لإصدار التراخيص اللازمة لمصانع التشغيل.

موضوعات متعلقة

أول تعليق من الرئيس السيسي على عقار فيصل المحترق

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل جسد القديس تيموثاوس

القبض على نجل صفوان ثابت بتهمة تمويل الإرهاب

السودان: سد النهضة يهدد أمن 20 مليون مواطن

الصور

image description

دمياط: الكشف على 29 ألف مواطن برأس البر

image description

نائب محافظة أسيوط يتفقد موقع إنشاء أول مستشفى بيطري بالصعيد

image description

بتكلفة 452 مليون جنيه.. خطة لإنشاء 140 مدرسة في أسيوط

image description

نواب دمياط يطالبون بإلغاء قرار دمج مستشفى طوارئ كفر سعد

image description

بدء تطعيم أطقم أسيوط الطبية بلقاح كورونا

الأكثر قراءة

مصطفى محمد يسجل هدفًا قاتلا لـ جالاتا سراي أمام فنربخشة في قمة الدوري التركي

وزير الاتصالات: كل عقار في مصر سيكون بـ«رقم قومي» مثل بطاقة المواطن

مجلس الدولة يشدد على تطبيق غرامة الكمامات على المخالفين بالمقرات

تنتهي يوم 9.. جدول مواعيد قبض معاشات شهر فبراير 2021 بالتفصيل

إنفوجراف

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

image description

اعرفى اللون المناسب للشفاه بحسب برجك الفلكى (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

ألمانيا: إخراج 6 أشخاص من قطار علق بهم بسبب الطقس المتجمد

الثلوج تعطل رحلات القطارات في هولندا لعدة ساعات

إندونيسيا توافق على تطعيم كبار السن باللقاح الصيني

3 قتلى و150 مفقودًا إثر فيضان نهر فى الهند

أيام زمان

«لقاء الدنيا والدين».. كيف رد «هيكل» على شائعة إلحاده؟

«محدش فيهم خان».. اعترافات أحمد آدم عن «هنيدى» وعلاء ولى الدين

«أخذ نصف يوم».. العلايلى يروى حكاية تصوير أصعب مشاهد «الأرض»

«أسرار سعاد حسني كلها كانت معها».. حكاية عزت العلايلي مع زوجته

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
بين «مافيا» الإسفاف الفني.. و«عصا» الرقابة
د.أحمد الخميسى
«كورونا».. تجارة الحياة والموت
ماجد حبته
دبلوماسية التظاهر وقلة الأدب!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أبوالعينين شعيشع.. عبقرى التلاوة
المزيد

الثقافة

جمعية مصر الجديدة تواصل فعاليتها الفنية والثقافية

«كوميديا الحب».. بثقافة القصير بالبحر الأحمر

قصور الثقافة تختتم فعاليات المسرح المتنقل بقرية الوادي في جنوب سيناء

اتحاد الكتاب: حنان حسن ومصطفى أبوزيد فى طريقهما للشطب