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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات

الأحد 07/فبراير/2021 - 11:55 ص
بورصة الكويت
بورصة الكويت
وكالات
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سجلت مؤشرات بورصة الكويت، ارتفاعًا مقبول بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.50% رابحًا 28.31 نقطة ليصل إلى مستوى 5722.50 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.60% رابحًا 37.02 نقطة ليصل إلى مستوى 6256.30 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.23% رابحًا 10.51 نقطة ليصل إلى مستوى 4670.83 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.46% رابحًا 22 ليصل إلى مستوى 4834.62 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 254.3 مليون سهم بقيمة 27.5 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 5933 صفقة، وصعدت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 3.33%، أعقبه قطاع النفط والغاز بنسبة 2.27%، يليه قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.15%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.80%، ثم قطاعي الاتصالات والموارد الأساسية بنسبة 0.61%.

وصعد قطاع العقار بنسبة 0.57%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.51%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.41%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.05%، فيما تراجع قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.08%.

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