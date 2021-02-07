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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الخارجية اللبناني يتوجه للقاهرة للمشاركة في اجتماع الجامعة العربية

الأحد 07/فبراير/2021 - 11:54 ص
شربل وهبة
شربل وهبة
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توجه وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة، إلى القاهرة؛ لتمثيل لبنان في الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية، الذي ينعقد غدا على مستوى وزراء الخارجية؛ لبحث وتعزيز التضامن والعمل العربي المشترك في مواجهة الأخطار والتحديات المشتركة التي تستهدف الأمن القومي العربي، والتأكيد على الثوابت تجاه القضية الفلسطينية.

وذكرت الخارجية اللبنانية، في بيان اليوم، أن الوزير وهبه سيلتقي بعد وصوله للقاهرة، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط؛ للوقوف على التحضيرات الخاصة بانعقاد الجلسة الطارئة لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري وعلى ضمان نجاح أعمالها.

وأشارت إلى أن وزير الخارجية اللبناني سيؤكد أهمية الخروج بموقف عربي موحد يسلط الضوء على ضرورة التمسك بمبادرة السلام العربية التي أُقرت في قمة بيروت عام 2002 والقائمة على مبدأ حل الدولتين بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، ووقف الاستيطان والتأكيد على أن أي حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يجب أن يقوم على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين وإعادة التأكيد على ثبات الموقف اللبناني هذا تجاه القضية الفلسطينية.

وأضافت الخارجية اللبنانية أن الوزير شربل وهبه سيعقد اجتماعا مع سامح شكري وزير الخارجية بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة؛ لبحث أهم الموضوعات المشتركة التي تعني البلدين، وتلمس سبل الدعم والمساعدات التي يمكن لمصر أن توفرها للبنان في هذه الظروف الصعبة وغير المسبوقة التي يجتازها.

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