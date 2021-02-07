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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

وزير الاتصالات يستعرض بعض الخدمات الرقمية للمواطنين بمجلس النواب

الأحد 07/فبراير/2021 - 11:52 ص
عمرو طلعت
عمرو طلعت
كريمة أبو زيد والسيد السعدنى
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استعرض عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بعض الخدمات والرقمية والخاصة ببرنامج "مصر الرقمية"، مثل كارت الفلاح الذكي وبناء قاعدة بيانات للحيازات الزراعية وبناء بنية معلوماتية مصرية من خلال تخطيط أفضل لكافة الخدمات الزراعية.

وقال الوزير، خلال إلقاء بيانه أمام مجلس النواب: بدأنا في 12 محافظة بتكلفة 370 مليون جنيه، وخلال هذا العام سنستكمل باقي المحافظات ونكفي 5 مليون حائز للأراضي الزراعية وكذلك منظومة التأمين الصحي التي بدأت في بورسعيد ثم الأقصر، وهي منظومة مميكنة بالكامل، مع التأكد من الاستحقاق والفحص والإحالة والهدف هو تقديم خدمة متميزة وبناء قاعدة متكاملة قوية وكذلك تبين سريان الأمراض المتوطنة والتعامل معها وتطوير منظومة صرف الدواء ومتابعة الهالك للترشيد وكذلك ميكنة المستشفيات الجامعية، وسيتم ميكنة 73 مستشفى في 11 جامعة على غرار التأمين الصحي ومن ثم نعمل على ربط المنظومتين سواء التأمين الصحي ومستشفيات وزارة الصحة، وكذلك المستشفيات الجامعية، والتنسيق من خلال الببنية المعلوماتية لتحقيق أكبر هدف لأحسن خدمة".

وأضاف طلعت، أنه كذلك يتم عمل خدمات متنقلة للفحص الطبي في المحافظات النائية بهدف تقديم خدمة دون كلفة أو عناء، وبدأ المشروع بـ150 وحدة بتكلفة 100 مليون جنيه.

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