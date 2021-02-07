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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمم المتحدة تدعم إعلان أمريكا نيتها إلغاء تسمية الحوثيين كمنظمة إرهابية

الأحد 07/فبراير/2021 - 11:51 ص
الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
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رحبت الأمم المتحدة بإعلان الولايات المتحدة نيتها إلغاء تسمية الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية.

وقالت المنظمة الدولية فى بيان وزعته على الصحفيين فى جنيف صباح اليوم الأحد إن إلغاء التصنيف سيوفر الإغاثة لملايين اليمنيين الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية والواردات التجارية لتلبية احتياجاتهم الأساسية والمنقذة للحياة، سيساعد على ضمان وصول السلع الأساسية التي تشتد الحاجة إليها دون تأخير كبير خاصة فى وقت يتعرض فيه اليمن لخطر المجاعة بشكل كبير.

وأكدت ضرورة الحفاظ على الواردات التجارية والمساعدات الإنسانية بكميات كافية، معبرة عن الأمل فى أن يسهم هذا التطور فى جهودها لاستئناف عملية سياسية يقودها ويملكها اليمنيون للوصول إلى تسوية شاملة تفاوضية للصراع.

كانت الولايات المتحدة أعلنت في وقت سابق اعتزامها إلغاء تصنيف جماعة الحوثي اليمنية على أنها "منظمة إرهابية"، ردا على الأزمة الإنسانية في اليمن، لتلغي بذلك أحد أكثر القرارات التي تعرضت لانتقاد واتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قبيل تسليمها السلطة لإدارة الرئيس جو بايدن.

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