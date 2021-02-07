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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بتكلفة 452 مليون جنيه.. خطة لإنشاء 140 مدرسة في أسيوط

الأحد 07/فبراير/2021 - 11:51 ص
اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط
أسيوط_محمد أبوشادي:
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ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، خطة إنشاءات هيئة الأبنية التعلمية بالمحافظة للعام المالي 2020- 2021 والموقف التنفيذي للمدارس التي يجرى العمل بها، والتي تم طرحها، والمدارس الجديدة التي تم استلامها ابتدائيًا للدخول في العملية التعليمية لزيادة عدد الفصول والعمل على تخفيض الكثافة الطلابية للحد المناسب للارتقاء بالعملية التعليمية تنفيذًا لخطة الدولة للنهوض بقطاع التعليم وتطوير المنظومة التعليمية وفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال لقاءه بالمهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط.

حيث تناول اللقاء مناقشة خطط هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط، واستعراض معدلات التنفيذ في المدارس الجديدة والخطة الإنشائية لحل مشكلة الكثافات والفترات لاستيعاب الزيادة السكانية.

وقال المحافظ إن إجمالي المدارس المنفذة والجاري تنفيذها في الخطة يبلغ 140 مدرسة بإجمالي عدد 2162 فصلا دراسيا بتكلفة 452 مليونا و200 ألف جنيه، لافتًا إلى أن إنشاء المدارس الجديدة وزيادة أعداد الفصول هدف أساسي للمحافظة لصالح تحسين المنظومة التعليمية وتخفيف كثافة الطلاب بالفصول وتحقيق هدف النزول تدريجيًا بالكثافة وإلغاء الفترات وتحقيق جودة التعليم لأبناء المحافظة.

من جانبه أوضح المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط، أنه تم الاستلام الابتدائي لعدد 51 مدرسة بواقع 784 فصلا دراسيا بتكلفة 249 مليونا و900 ألف جنيه، كما يجري العمل في عدد 42 مدرسة بواقع 621 فصلا دراسيا بتكلفة 202 مليون و300 ألف جنيه، فضلا عم طرح وإنهاء الإجراءات لعدد 19 مدرسة بواقع 307 فصول دراسية، بالإضافة إلى إنه جاي إنهاء إجراءات قبول التبرع وإصدار قرارات تخصيص لإنشاء 28 مدرسة بواقع 450 فصلا دراسيا.

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