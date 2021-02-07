إنفوجراف مزور يستغل لوجو «إعلامي الوزراء» لنفي طرح «عملات الفرق الطبية»
الأحد 07/فبراير/2021 - 12:00 م
محمد إبراهيمطباعة
نفى المركز الاعلامي لرئاسة الوزراء، صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، كإنفوجرافًا يستغل اللوجو الخاص بالمركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي طرح عملات معدنية تحمل شعار "الفرق الطبية".
وفي بيان له، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدًا أنه لا صحة لإصدار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافًا ينفي طرح عملات معدنية تحمل شعار "الفرق الطبية"، وأن الإنفوجراف المتداول مزيف، وغير تابع للمركز نهائيًا، وأن أي إنفوجراف يصدره المركز الإعلامي يتم نشره على الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عبر الرابط "https:www.facebook.com/EgyptianCabinet".
وأشار إلى أنه تم بالفعل طرح 15 مليون قطعة عملة معدنية "الفكة" من قبل "مصلحة الخزانة العامة وسك العملة" تحمل شعار "فرق مصر الطبية"، تقديرًا لدورهم البطولي في إنقاذ حياة آلاف المواطنين، مُحذرًا من استغلال اسم المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أو صفته الرسمية في نشر أي أخبار أو معلومات، مُشددًا على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي ذلك الإنفوجراف المزيف.
وفي بيان له، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدًا أنه لا صحة لإصدار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافًا ينفي طرح عملات معدنية تحمل شعار "الفرق الطبية"، وأن الإنفوجراف المتداول مزيف، وغير تابع للمركز نهائيًا، وأن أي إنفوجراف يصدره المركز الإعلامي يتم نشره على الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عبر الرابط "https:www.facebook.com/EgyptianCabinet".
وأشار إلى أنه تم بالفعل طرح 15 مليون قطعة عملة معدنية "الفكة" من قبل "مصلحة الخزانة العامة وسك العملة" تحمل شعار "فرق مصر الطبية"، تقديرًا لدورهم البطولي في إنقاذ حياة آلاف المواطنين، مُحذرًا من استغلال اسم المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أو صفته الرسمية في نشر أي أخبار أو معلومات، مُشددًا على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي ذلك الإنفوجراف المزيف.