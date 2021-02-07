إصابة 6 مدنيين من بينهم 3 من السيخ في انفجار بكابول

ذكرت الشرطة الأفغانية اليوم الأحد أن ستة مدنيين على الأقل، من بينهم ثلاثة أعضاء من طائفة السيخ في أفغانستان، أصيبوا في انفجار وقع بالعاصمة الأفغانية، كابول.وقال المتحدث باسم قائد الشرطة، فردوس فارامارز إن الانفجار بمنطقة الشرطة الأولى بالمدينة وقع داخل متجر. ولم يعرف بعد طبيعة الانفجار.ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن.وكانت عناصر من تنظيم "داعش" قد أعلنت في السابق مسؤوليتها عن عدد من الهجمات الدموية على طائفتي الهندوس والسيخ في أفغانستان.