وزير الاتصالات: هدفنا الرئيسي بناء مجتمع رقمي

قال عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الهدف من عمل الوزارة وفلسفتها هو بناء مجتمع رقمي لتقديم كافة الخدمات والإدارة والاعتماد على الوسائل الرقمية الحديثة وبناء مصر الرقمية، وهذا يكون من خلال عدد من المحاور.وأوضح طلعت، خلال كلمته أمام مجلس النواب، أن المحور الأول هو التحول الرقمي وهذا يعني تقديم الخدمات من خلال الوسائل الرقمية الحديثة وبدأنا منذ عام 2016 في بناء البنية المعلوماتية المصرية وهو ربط لكل المعلومات والبيانات من خلال 70 قاعدة بيانات لدى الحكومة المصرية، وتم بناء تلك البنية المعلوماتية ثم بدأنا ميكنة أعمال الحكومة وطرح هذا الأمر ويشترك فيها أكثر من مليون مواطن وتقدم أكثر من 45 خدمة منها ترخيص السيارات واستخراج الرخصة وتجديدها أو أي إجراء متعلق بذلك وكذلك حزمة التموين والدعم وبطاقات التموين.وأشار الوزير إلى أن المحور الخاص بالتوكيل والتوثيق والآن يستطيع المواطن أن ينهي 90% من خدمات التوثيق والتوكيل من خلال الخدمة الرقمية وكذلك خدمات أخرى وسيتم تنفيذ أكثر من 21 خدمة جديدة سيتم إطلاقها في الربع الأول من هذا العام، وهذا الأمر مصمم لاستخدامه من كل المواطنيين ومن خلال منصة مصر الرقمية ومن لا يستطيع التعامل معها فتحنا تنسيق وتعاون مع البريد من خلال مكاتب البريد أو من خلال مركز الاتصال من خلال خط ساخن للحصول على تلك الخدمات وكذلك وسائل السداد.