المستشار النمساوي يعتزم إنتاج لقاحات من روسيا والصين في بلده

يعتزم المستشار النمساوي زباستيان كورتس السماح بإنتاج اللقاحات الصادرة من روسيا والصين في بلده في ظل إجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.وقال كورتس في تصريحات لصحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد أن شرط القيام بذلك هو إصدار تصريح في أوروبا أولا، مضيفا أن "النمسا ستحاول بعد ذلك إتاحة الطاقات الإنتاجية لدى شركات محلية مناسبة لإنتاج لقاحات روسية أو صينية"، مؤكدا أن الأمر يتعلق بشيء واحد هو الحصول على الكثير من اللقاحات الآمنة بأقصى سرعة ممكنة.وأضاف المستشار النمساوي أنه هو ذاته سيحصل على تطعيم بكلا اللقاحين، وقال: "يتعلق الأمر في اللقاحات حول الفاعلية والأمن والإتاحة السريعة فحسب، وليس حول النزاعات الجيوسياسية".