المنارة الأسقفية: أنشطة لتنمية الإدراك العقلي للأطفال

نظمت مدرسة المنارة للأطفال ذوى الإعاقة بمنوف -التابعة للكنيسة الأسقفية يوم لتدريب الأطفال على رعاية النباتات وحصاد ما تم زراعته سابقًا من شبت، وجرجير، وبقدونس، وكزبرة وذلك بمشاركة ١٠ من الأطفال، وتحت إشراف المدرسات لتعليم الأطفال الاندماج في الأعمال الجماعية ومتابعة مراحل نمو النبات والمساهمة في رعاية النباتات الصغيرة.من جانبها قالت جانيت شمعى مديرة المركز: تهدف مثل تلك الأنشطة إلى مساعدة الأطفال تعلم مباديء العلوم من خلال متابعة دورة حياة النباتات الأمر الذي يساعدهم في تنامي الإدراك العقلي، واكسابهم الصبر من خلال انتظارهم لنمو النباتات وتعلم كيفية الحفاظ على الحدائق والأماكن الخضراء.وأضافت جانيت: وحرص المركز على تحقيق التباعد الاجتماعى بين الأطفال فى الفصول واتخاذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لنقل العدوى، حيث يضم الفصل الواحد ستة أطفال فقط مع مراعاة تعقيم الأيدى وغسلها كل نصف ساعة.وختمت جانيت: شعر الأطفال بالسعادة حينما رأوا ما زرعوه بأيديهم ينمو وينضج أمامهم ثم جمعوه وتناولوه بعد غسله جيدا.تعمل مدرسة المنارة للأطفال ذوى الإعاقة بمنوف على تقديم برامج تربوية للأطفال ذوى الإعاقة بمدينة منوف وما حولها لتحسين مهاراتهم الأكاديمية والاجتماعية والشخصية إلى جانب تقديم الدعم لأولياء أمورهم.مركز المنارة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة هو مركز تابع لمؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية (الابيسكوكير) وهى الذراع التنموى للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر وتدير المؤسسة مراكز ومؤسسات التنمية والخدمات الاجتماعية التابعة للكنيسة الأسقفية فى مصر.فى العام 2003 م تم تسجيل المؤسسة بشكل رسمى بوزارة التضامن الاجتماعى لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم خدمات تأهيل وتعليم لهم بعدما لاحظت الكنيسة نقص هذه الخدمات في مدينة منوف بمحافظة المنوفية.