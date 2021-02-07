سوسن بدر على انستجرام:«أنا مبعرفش اتصور»

شاركت الفنانة سوسن بدر، جمهورها صورة لها من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".وظهرت سوسن بدر فى الصورة من أمام النافذة وعلقت على الصورة قائلة:" انا أدركت أن أنا مش بعرف أتصور.. لازم اقلب الموضوع تهريج صباحكم فل".وشاركت الفنانة سوسن بدر كضيفة شرف في أحداث فيلم "وقفة رجالة" بطولة ماجد الكدوانى وسيد رجب وبيومى فؤاد وشريف دسوقى، والمقرر طرحه في دور العرض السينمائية.