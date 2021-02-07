جبالي لـ«النواب»: أشكر حماسكم وعملكم الوطني.. و«اختصروا كلمتكم»

نبّه المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، على أعضاء المجلس بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بشأن مكافحة فيروس كورونا.وقال جبالي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: "نحمد الله أن المنحنى في انخفاض لهذا المرض اللعين، وندعوه أن يحمينا جميعا، ولذلك لا بد من التباعد وارتداء الكمامة وغيرها من تلك الأمور".كما شكر جبالي النواب قائلا: "أشكركم لحماسكم ولعملكم الوطني والتعاون معي في إدارة الجلسة، ولكن لا بد من الاختصار في الكلمة لكل من طلبها والدخول في الموضوع مباشرة دون تفاصيل أو روايات، حتى نختصر الوقت، ويتسنى لأكبر عدد من النواب طالبي الكلمة الحديث".