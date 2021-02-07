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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التفتيش على 191 منشأة في الأقصر خلال يناير

الأحد 07/فبراير/2021 - 11:42 ص
حملة تفتيش
حملة تفتيش
دعاء جابر
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قال عبده هاشم مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر، إن المديرية قامت خلال شهر يناير الماضي، في مجال التفتيش العمالي ورعاية القوى العاملة، بالتفتيش على 191 منشأة دوري وحملات، وأسفر عن تحرير 20 محضرًا، كما تم عقد ندوة عمالية بإحدى المنشآت لشرح بعض مواد قانون العمل وحقوق وواجبات العمال بها.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 89 منشأة، وإعادة التفتيش على 157 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 56 محضرًا، وإعطاء مهلة قانونية لـ210 منشآت أخرى لإزالة المخالفات والتي تم إنذارها بها.

وأوضح مدير المديرية، أنه تم عمل 4 دورات تدريبية على أساليب الزراعة الحديثة، وفك وتركيب الصوب الزراعية، استفاد منها 15 متدربًا، وعمل 2 دورتين تدريبيتين أخرى في التفصيل والحياكة لـ24 متدربة، ودورة اخرى في مجال التبريد والتكييف لـ14 متدربًا، كما تم عمل دورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة، بوحدة التدريب المهني المتنقلة بساحة فضيلة شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب لـ10 متدربات، مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من تعقيم وتطهير وتوفير أدوات الحماية اللازمة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما تلقت المديرية 22 شكوى عمالية، تم تسوية 3 شكاوى منها وديًا، وإحالة شكوتان منها للمحكمة العمالية وجهات أخرى للاختصاص، و12 شكوى أخرى مازالت تحت البحث والدراسة، فضلا عن متابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 180 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي التابعة للمديرية.

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