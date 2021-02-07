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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

خبير دولي في إدارة علاقات المستثمرين الخارجية.. شريف وهبة (بروفايل)

الأحد 07/فبراير/2021 - 11:42 ص
مؤتمر مصر تستطيع
مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة
وفاء علي
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شارك شريف وهبة الخبير الدولي في إدارة علاقات المستثمرين الخارجية، في رابع ندوة حوارية افتراضية ضمن سلسلة الندوات الاستباقية لمؤتمر"مصر تستطيع بالصناعة"، والتي استهدفت مناقشة استراتيجية التمويل الصناعي في مصر.

شارك في الندوة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والنائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى جانب ممثلين من البنك المركزي المصري، وعدد من نواب البرلمان، ورجال الأعمال والمُصنعين المصريين بالداخل والخارج.

ويرصد "الدستور" أبرز المعلومات حول شريف وهبة، الخبير الدولي في إدارة علاقات المستثمرين الخارجية، كأحد أبرز العقول المصرية المهاجرة التي حققت نجاحا باهرا بالخارج خلال البروفايل التالي:

يعد شريف وهبة، أحد أهم المصرفيين المتخصصين في إدارة علاقات المستثمرين الخارجية، وهو من العقول المصرية المهاجرة التي نجحت في أن تحتل مكانة مرموقة ومتميزة في هذا المجال، حتى أصبح واحد ضمن ثلاثة مصرفيين متخصصين في الشرق الأوسط مسؤولين عن بناء الامتياز التجاري في المنطقة.

◄ الدرجات والشهادات العلمية:
- حصل على ماجستير في إدارة الأعمال من كلية أندرسون للأعمال في جامعة كاليفورنيا.
- حصل على درجة مزدوجة من جامعة برينستون.

◄ الخبرات العملية:
- قضى العقد الأول من حياته المهنية في تطوير وقيادة جهود التسويق والمبيعات والتخطيط الاستراتيجي في شركات التكنولوجيا في بوسطن ولوس أنجلوس.
- أصبح الشريك المؤسس والشريك الإداري لشركة MPW Capital Advisors المتخصصة في إدارة علاقات المستثمرين الخارجية، وهي شركة عالمية لها مكاتب في نيويورك ودبي وأبو ظبي.
- تولى منصب مدير عام أول في شركة جولدمان ساكس في نيويورك ولندن ودبي.
- شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة جولدمان ساكس مصر ورئيس مجلس إدارة جولدمان ساكس السعودية.
- عضو غير تنفيذي في مجلس إدارة البنك الأهلي المصري.
- عضو في المجلس الاستشاري الدولي لبورصة مصر على مدار العقدين الماضيين.
- كان ضمن ثلاثة مصرفيين متخصصين، مسؤولين عن بناء الامتياز التجارى في منطقة الشرق الأوسط مما عزز من مكانة المنطقة إقليميا ودوليا في المجالات المالية والاقتصادية وساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية إليها.

◄ الجوائز:
- حصل على جائزة "الخريجين المتميزين" من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

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