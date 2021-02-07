«سياحة النواب»: استقبال الغردقة لسياح ألمان «بشائر خير جديدة»

وصفت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، استقبال مطار الغردقة الدولي لأول رحلة طيران ألمانية أمس، بأنها بشائر خير جديدة وتعد تلك الرحلة بداية جيده لعوده السياحة الالمانية الي الغردقة بعد توقفها لفترة طويلة بسبب تفشي فيروس كورونا.وأشادت النائبة نورا علي، بالتعاون والتنسيق المستمر بين وزارتي الطيران والسياحة والآثار الذي تم بمطار الغردقة الدولي خلال استقبال السياح.والجدير بالذكر أن مطار الغردقة الدولي، استقبل أمس السبت، أول رحلة طيران ألمانية كوندور قادمة من مطاري فرانكفورت وهامبورج، وعلى متنها 217 سائحا، في أول عودة للسياحة الألمانية إلى الغردقة لأكبر شركة طيران ألمانية، بعد توقف دام 11 شهرًا بسبب فيروس كورونا.