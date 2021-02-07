جبالي: ننتظر خطاب «الداخلية» بشأن وفاة «النائب الجمال» لتصعيد من يليه

قال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إنه عندما يصل المجلس خطاب وزارة الداخلية بشأن وفاة اللواء سعد الجمال وخلو مكانة بالقائمة الوطنية في حب مصر عن قطاع الجيزة وشمال وجنوب الصعيد، سوف يحال الأمر ونخاطب الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن تصعيد من يليه ليحل محلة بعضوية مجلس النواب وفقا لقانون مجلس النواب وللوائح.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن والتي نعت اللواء سعد الجمال والذي وافته المنية بالأمس.