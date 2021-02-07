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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

يبدأ اليوم.. أبرز المعلومات عن الأوكازيون الشتوي

الأحد 07/فبراير/2021 - 11:40 ص
الأوكازيون الشتوي
الأوكازيون الشتوي
ريم محمود
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الكثير من الفتيات ينتظرن الأوكازيون الشتوي، وذلك لشراء جميع الاحتياجات الخاصة بهن من الملبس.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن تفاصيل الأوكازيون الشتوي والذي يبدأ اليوم الأحد، وهى:

- تبدأ محلات الملابس الجاهزة عروضها لتخفيضات موسم الأوكازيون الشتوي.

- الأوكازيون يستمر لمدة شهر.

- يُشارك في الاوكازيون أكثر من 3 آلاف محل على مستوى الجمهورية.

- التخفيضات تصل إلى 70٪ من سعر المنتج الأصلي.

- يشهد الموسم الحالي إقبالا كبيرًا من المستهلكين على منتجات الملابس الجاهزة والأحذية خلال تلك الفترة.

-بدء فترة التصفية الأولى "الأوكازيون الشتوى" لعام 2021 اعتبارًا من يوم 7 فبراير المقبل ولمدة شهر، وان يكون لكل محل أسبوعين.

-على الجهات المشاركة فى الأوكازيون ضرورة الحصول مسبقًا على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها محالهم التجارية.

-تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

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