الزيات: التعاون الاقتصادي المصري اللبناني أبرز نتائج زيارة الحريري لمصر

قال أحمد الزيات، عضو الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن التعاون الاقتصادي المصري اللبناني من أبرز الملفات الهامة لنتائج زيارة سعد الحريري لمصر.وأضاف الزيات، أن زيارة سعد الحريري تحمل دلالات على أن لبنان التي تواجه أسوء أزماتها منذ استقلالها بات الآن في حاجة لدعم اقتصادي كبير من مصر، متوقعا أن يستحوذ التعاون في مجالات الطاقة والصناعة ومشروعات البنية التحتية والتجارة معظم مباحثات "الحريري" مع الحكومة المصرية.وأوضح أن الاقتصاد اللبناني يعاني بشكل كبير من حيث تباطئ معدلات النمو بالسالب 15% وزيادة التضخم بنسبة 133% بجانب البطالة وزيادة معدلات الفقر فيما تراجع التبادل التجاري العام الماضي إلي النصف بواقع 350 مليون دولار مقارنة بعام 2018.وأشار إلى أن زيارة الحريري لمصر لها نتائج إيجابية مبشرة للدولتين فيما يتعلق بدفع التعاون الاقتصادي والتكامل الصناعي بجانب التعاون في تنفيذ مشروعات البنية التحتية المختلفة.وتوقع الزيات، أن يحظي ملف الطاقة بأهتمام كبير في مباحثات سعد الحريري مع الدولة المصرية لتلبية ما تعاني منه لبنان من عجز في الطاقة يقدر بحوالي 900 ميجا وات، خاصة وأن الشركات المصرية اكتسبت في هذا الشأن خبرات كافية لمساعدة لبنان.كما أوضح، أن الحديث عن زيادة التبادل التجاري سيكون في صالح ىصر حيث من المتوقع أن تشهد زيادة في نسب الصادرات المصرية وعلي رأسها صادرات قطاع مواد البناء في ضوء حاجة لبنان لمشروعات ضخمة في كافة مشروعات البنية التحتية.