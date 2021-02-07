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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 3659 مخالفة مرورية في الجيزة

الأحد 07/فبراير/2021 - 11:38 ص
مخالفة مرورية
مخالفة مرورية
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بقيادة اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بحملات مرورية، بقيادة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة بكافة الطرق والمحاور خلال 24 ساعة، من ضبط 3659 مخالفة مرورية متنوعة.

وأسفرت الحملة بقيادة اللواء عصام صلاح، نائب مدير مرور الجيزة والعميد عادل هندي رئيس مباحث المرور خلال 24 ساعة، عن ضبط 1987 انتظار خاطئ، و98 بدون قيادة، و90 بدون تسيير، و847 متنوعًا، و86 نموذجًا، 125 و264 مطالع ومنازل "موقف عشوائي" و87 عكس الاتجاه.

كما تم ضبط 79 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان، و98 حملة السرفيس، و198 التصالح الفوري، و59 ملصقات ومعلقات، و50 زجاج فاميه، و297 تجاوز السرعة المقررة قانونا الرادار.

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