ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية في مستهل تعاملات اليوم
الأحد 07/فبراير/2021 - 11:36 ص
وكالاتطباعة
شهد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي" ارتفاعًا ملحوظ، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.95% رابحًا 82.25 نقطة ليصل إلى مستوى 8700.12 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.98% رابحًا 489.94 نقطة ليصل إلى مستوى 25191.33 نقطة، وبلغ حجم التداول 78.2 مليون سهم بقيمة 3.2 مليار ريال.
صعد 21 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 3.95%، أعقبه التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 3.71%، يليه قطاع النقل بنسبة 2.46%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 2.20%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 2.09%.
وصعد قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.69%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.55%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.51%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.44%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.27%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.18%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.05%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.89%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.88%.
صعد 21 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 3.95%، أعقبه التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 3.71%، يليه قطاع النقل بنسبة 2.46%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 2.20%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 2.09%.
وصعد قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.69%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.55%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.51%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.44%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.27%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.18%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.05%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.89%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.88%.