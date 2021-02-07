ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية في مستهل تعاملات اليوم

شهد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي" ارتفاعًا ملحوظ، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.95% رابحًا 82.25 نقطة ليصل إلى مستوى 8700.12 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.98% رابحًا 489.94 نقطة ليصل إلى مستوى 25191.33 نقطة، وبلغ حجم التداول 78.2 مليون سهم بقيمة 3.2 مليار ريال.صعد 21 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 3.95%، أعقبه التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 3.71%، يليه قطاع النقل بنسبة 2.46%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 2.20%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 2.09%.وصعد قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.69%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.55%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.51%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.44%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.27%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.18%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.05%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.89%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.88%.