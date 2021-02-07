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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تعيين 224 شابًا بالأقصر خلال يناير

الأحد 07/فبراير/2021 - 11:55 ص
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر، بتعيين 224 شابًا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغ عددهم 861 شابًا، منهم 13 من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تم استخراج 126 شهادة قياس مستوى المهارة، و127 رخصة مزاولة الحرفة منهم شهادة لذوي القدرات، وذلك خلال شهر يناير الماضي.

وأوضح الوزير، أن المديرية قامت بصرف منح للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيًا وصحيًا منها 3 منح زواج بـ15 ألف جنيه، و7 منح مواليد بـ14 ألف جنيه، وعمل رعاية صحية لـ75 عاملًا وعاملة بإجمالي 34 ألفًا و113 جنيهًا.

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