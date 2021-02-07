جامعة حلوان: بدء التقديم لبرنامج ماجستير حفظ التراث وإدارة المواقع

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أعلن برنامج ماجستير حفظ التراث وإدارة المواقع بجامعة حلوان، عن بدء التقديم للعام الجامعى ٢٠٢١-٢٠٢٢، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة.ويهدف البرنامج إلى إكساب الطلاب الملتحقين به المعارف والمهارات والقدرات اللازمة لإدارة التراث الثقافى بصورة عامة، والمواقع الأثرية والتراثية بصفة خاصة.ويكسب البرنامج الخريج عدة مهارات حيث يقدم البرنامج مجموعة من الوحدات الدراسية التى تجمع بين المواد العامة المؤهلة للدراسة والبحث في مرحلة الماجستير، والمواد المرتبطة بحفظ التراث، وإدارة المواقع بالاضافة إلى مواد أخرى مرتبطة بالتهيئة والادارة السياحية للمواقع التراثية، ومن خلال تلك الوحدات الدراسية يتم تأهيل المدير الناجح للموقع التراثى.وتتمثل شروط القبول فى أن يكون المتقدم حاصلا على درجة البكالوريوس أو الليسانس من احدى الجامعات المعترف بها فى مجال الآثار، أو السياحة، أو الإرشاد السياحى، أو الادارة الفندقية، أو الهندسة، أو حفظ التراث، أو التاريخ، أو ما يوازيها من مؤهلات، وعلى المتقدم إثبات المعرفة الكافية باللغة الأنجليزية، وللحصول على الدرجة لابد من دراسة 120 نقطة معتمدة متضمنة بحث الماجستير.ولمزيد من المعلومات عن البرنامج من خلال