زعيم الأغلبية ناعيا الجمال: كان مثالا في العمل الوطني والنيابي

نعي المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية بمجلس النواب، اللواء سعد الجمال.وقال رشاد، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الأن برئاسة المستشار حنفي جبالي: «تلك اللحظة صعبة، مش عارفين نعزي مين هل المؤسسة الأمنية والتي عمل فيها الفقيد وكان مديرا لأمن محافظة قنا، أم نقدم التعازي لحزب الوفد وهيئته البرلمانية الذي ينتمي لها الفقيد، أم لنواب الجيزة وأهالي الصف، فرحمة الله عليه كان مثالا يحتذى به في العمل الوطني والعمل النيابي وتعلمنا منه الكثير».وأضاف النائب، قائلا: «نعزي أنفسنا ونعزي أهله وباسمي واسم الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ونيابة عن رئيس الحزب نتقدم بكل العزاء وندعوا للفقيد بالمغفرة والرحمة».