«شبورة» في الصباح.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري، ونصحت الأرصاد بارتداء الملابس الثقيلة والتهدئة عند القيادة علي الطرق السريعة.وقالت الهيئة اليوم الأحد، أن الطقس سيكون خلال الأسبوع الجاري، مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية والرياح معتدلة، دافئ على جنوب سيناء والرياح نشطة.كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.